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Россия собирается пустить недра на шельфе Крыма с молотка

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Правительство приняло соответствующий законопроект.
Крым
Крым

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.

По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.

Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Как сообщалось, Путин разрешил добычу подземных вод в Крыму.

Ранее в Крыму продали принадлежавший Украине завод.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Крым, аукцион., шельф
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Серый    26.12.2017, 21:54
Оценка:  0
Серый
Твари!!!
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