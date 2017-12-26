Россия собирается пустить недра на шельфе Крыма с молотка
Правительство приняло соответствующий законопроект.
Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.
По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.
Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.
Как сообщалось, Путин разрешил добычу подземных вод в Крыму.
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