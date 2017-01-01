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В Вашингтоне возле метро произошла стрельба

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Темнокожий стрелок обстрелял окружающие здания, пострадавших нет.
Полиция ищет стрелка
Полиция ищет стрелка
gettyimages.com

В центре Вашингтона в районе станции метро Геллери-Плейс в среду, 27 декабря, неизвестный открыл огонь. Как сообщает телеканал Wusa9, мужчина обстрелял окружающие здания и рекламные конструкции.

Свидетели инцидента сообщают, что мужчина – темнокожий, одет в черную одежду, на вид ему около 40.

Полицейские мобилизовали силы для поиска преступника. По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, пару недель назад произошла стрельба на территории кампуса Penn State Beaver университета американского штата Пенсильвания, в результате которой погибли два человека.

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Теги: США, стрельба, полиция, Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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