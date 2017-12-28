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В Турции осуждены десятки сторонников Гюлена

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Тюремные сроки составляют от одного года до 12 лет.
Турецкие суды регулярно выносят приговоры в отношении сторонников Гюлена
Турецкие суды регулярно выносят приговоры в отношении сторонников Гюлена
Анадолу

Суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили 27 человек к различным тюремным срокам за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Об этом сообщает Анадолу.

Так, суд в провинции Адыяман вынес приговор двум юристам, которых обвиняли в связях с FETO, назначив им наказание в виде девяти и 12 лет тюрьмы соответственно.

В провинции Адана экс-глава отделения полиции приговорен к девяти годам тюремного заключения, еще семь человек получили сроки от трех до девяти лет.

В провинциях Анталья и Кахраманмараш суды вынесли в среду приговор 15 подозреваемым по аналогичному делу, согласно которым, они должны будут провести в тюрьме от одного до девяти лет.

В провинциях Шанлыурфа и Газиантеп двух обвиняемых приговорили к тюрьме на сроки от шести до девяти лет.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Погибли более 240 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.

В общей сложности после путча в Турции были уволены или задержаны около 125 тысяч человек. Формально под арест попали порядка 40 тысяч человек из рядов военнослужащих и полицейских.

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Теги: суд, Турция, переворот, приговор, Военный переворот в Турции, Фетуллах Гюлен
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Источник: korrespondent.net

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