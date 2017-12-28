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В России хотят наказывать за провальные запуски спутников

Комментариев: 5
В правительстве РФ пообещали "конкретики" уже в следующем году.
Проблемы в запусках ставят под удар договоренности и репутацию
Проблемы в запусках ставят под удар договоренности и репутацию
roscosmos.ru

В правительстве РФ намерены “жестко наказать“ специалистов космической отрасли и функционеров Роскосмоса за провальные запуски спутников с космодромов Байконур и Восточный.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в правительстве.

“В правительстве требуют принятия жестких мер как в отношении отраслевых специалистов, так и в отношении функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году“, - заявил он.

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Источник сообщил, что проект по запуску ангольского спутника, который накануне после запуска с Байконура не вышел на связь, был “достаточно важным для России“.

Москве было необходимо выполнить договоренности в космической сфере на фоне “успешной реализации контрактов по военно-техническому сотрудничеству“, однако постоянные проблемы в запусках спутников ставят под удар как договоренности, так и репутацию РФ. 

Напомним, 12 октября Россия не смогла запустить с космодрома Байконур ракету-носителя Союз 2.1а, которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль Прогресс. 28 ноября при запуске ракеты-носителя Союз-2 с 19 спутниками произошла авария и спутники не вышли на связь. 

12 декабря первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов заявил, что авария разгонного блока Фрегат с 19 спутниками произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.

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Теги: Россия, Роскосмос, спутники, запуски, наказание
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Комментариев (5)
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rashensvoloch    28.12.2017, 11:02
Оценка:  +3
rashensvoloch
У вірному напрямку пьіздуєте, товарисчі! То пьіздуйте і далі. Всіх розстрілювати гарматними залпами, як в вашій рідній кндр.
Woodbrother    28.12.2017, 10:55
Оценка:  +2
Woodbrother
Никакого космоса на россии не будет, пока специалисты будут голодать за нищенскую зарплату.
rashensvoloch    28.12.2017, 11:04
Оценка:  0
rashensvoloch
Тс-с-с! Не підказуй їм як виповзти з цієї ями. Хоча, не хвакт, що допоможе: вони можуть і не зрозуміти, про що це ти.
medved3558    28.12.2017, 10:55
Оценка:  +3
medved3558
так пол рашки прийдется посадить
rashensvoloch    28.12.2017, 11:07
Оценка:  0
rashensvoloch
Таку рашку і в повному об'ємі не шкода.
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