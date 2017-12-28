В России хотят наказывать за провальные запуски спутников

В правительстве РФ пообещали "конкретики" уже в следующем году.

Проблемы в запусках ставят под удар договоренности и репутацию roscosmos.ru

В правительстве РФ намерены “жестко наказать“ специалистов космической отрасли и функционеров Роскосмоса за провальные запуски спутников с космодромов Байконур и Восточный.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в правительстве.

“В правительстве требуют принятия жестких мер как в отношении отраслевых специалистов, так и в отношении функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году“, - заявил он.

Читай также: Участникам провального запуска Союз 2.1б подготовили награды

Источник сообщил, что проект по запуску ангольского спутника, который накануне после запуска с Байконура не вышел на связь, был “достаточно важным для России“.

Москве было необходимо выполнить договоренности в космической сфере на фоне “успешной реализации контрактов по военно-техническому сотрудничеству“, однако постоянные проблемы в запусках спутников ставят под удар как договоренности, так и репутацию РФ.

Напомним, 12 октября Россия не смогла запустить с космодрома Байконур ракету-носителя Союз 2.1а, которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль Прогресс. 28 ноября при запуске ракеты-носителя Союз-2 с 19 спутниками произошла авария и спутники не вышли на связь.

12 декабря первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов заявил, что авария разгонного блока Фрегат с 19 спутниками произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.