СМИ: Россия наладила связь с ангольским спутником

На Землю якобы начала поступать телеметрическая информация с Ангосат-1.

Российским специалистам удалось связаться с первым ангольским спутником Ангосат-1. Обэтом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты РКК Энергия установили связь со спутником, с него получена телеметрия", – утверждает источник.

Напомним, связь с Ангосат-1, запущенным с Байконура вечером 26 декабря, была потеряна сразу после выведения на целевую орбиту.

По неофициальной информации, причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания.

Позже в Роскосмосе подтвердили наличие проблем с Ангосат-1, напомнив, что подобные случаи для российской космонавтики не редкость.

"Аналогичные случаи были: спутник Фотон-М (2014 г), спутник STEREO-9 (НАСА, 2016 г), казахстанский спутник связи КазСат (2017 г) и т.д.", – перечислили в ведомстве.