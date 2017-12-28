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СМИ: Россия наладила связь с ангольским спутником

Комментариев: 3
На Землю якобы начала поступать телеметрическая информация с Ангосат-1.
Запуск ракеты Зенит с Ангосат-1
Запуск ракеты Зенит с Ангосат-1
Роскосмос

Российским специалистам удалось связаться с первым ангольским спутником Ангосат-1. Обэтом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты РКК Энергия установили связь со спутником, с него получена телеметрия", – утверждает источник.

Напомним, связь с Ангосат-1, запущенным с Байконура вечером 26 декабря, была потеряна сразу после выведения на целевую орбиту.

По неофициальной информации, причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания.

Позже в Роскосмосе подтвердили наличие проблем с Ангосат-1, напомнив, что подобные случаи для российской космонавтики не редкость.

"Аналогичные случаи были: спутник Фотон-М (2014 г), спутник STEREO-9 (НАСА, 2016 г), казахстанский спутник связи КазСат (2017 г) и т.д.", – перечислили в ведомстве.

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Теги: Россия, спутник, Байконур, орбита, связь, Ангола
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BOOTSMANN    28.12.2017, 20:16
Оценка:  +1
BOOTSMANN
Помните, когда утонул "Курск", то изнутри корпуса стучали ещё с месяц, а "спасательная команда" туда ломилась ещё месяца три после... Кароче: пропагандистское говно из па_Раши, патока на ватомозги.
Колишній-східняк    28.12.2017, 19:48
Оценка:  +1
Колишній-східняк
пальцы в дверь зажали?
СеняХороший    28.12.2017, 19:37
Оценка:  -2
СеняХороший
как доказывает действительность, если лживые "СМИ" пишут "якобы", значит так и есть.
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