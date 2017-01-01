Вице-президент США Байден издал книгу о США и Украине

В книге подробно описываются события последних лет в Украине.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выдал собственную книгу. И уже отправился с ней в турне по Америке. Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события из ее истории, сообщает Сегодня.

"Обещай мне, папа!" Эти слова, как завещание, перед смертью сказал сын вице-президента США. Джозефу Робинетт "Бо" Байдену было 46. В 2015 того он умер от опухоли головного мозга. Джозеф Байден-отец пообещал и сделал. Через 2 года вышла книга. На обложке надпись – "Обещай мне, папа". На трехстах страницах бывший вице-президент Соединенных Штатов рассказывает о важнейших решениях в жизни: как удалось преодолеть кризис в Ираке и Центральной Америке. А еще – об Украине, аннексии Крыма и событиях на Донбассе. В один из своих визитов в Киев в декабре 2015-го Байден заявил депутатам Верховной Рады – "перед вашим государством стоят две большие угрозы – российская агрессия и сплошная коррупция".

Если вы справитесь, я не сомневаюсь, что депутаты этого Совета войдут в историю как отцы-основатели новой, впервые по-настоящему демократической свободной Украине. Я надеюсь на это. – отметил Байден.

Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события ее истории. Байдена не раз называли одним из самых больших друзей официального Киева.

В книге Джо Байден подробно описывает каждый из шести своих визитов в Киев. Вспоминает, как общался с представителями украинской власти.

Джозеф Байден утверждает, что тогда именно он поспособствовал разрешения личных конфликтов между лидерами Украины. Возобновилась полноценная управленческая государственная работа. В частности, Арсений Яценюк неоднократно посещает властные учреждения США с просьбой предоставить оружие Украине.

Как сообщалось, Байден утверждал, что это он советовал Януковичу бежать из Украины.

Также Байден сообщал, что Обама ему полностью доверял по Украине.