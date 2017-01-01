Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вице-президент США Байден издал книгу о США и Украине

Комментариев: 0
В книге подробно описываются события последних лет в Украине.
Джозеф Байден
Джозеф Байден
Getty Images

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выдал собственную книгу. И уже отправился с ней в турне по Америке. Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события из ее истории, сообщает Сегодня.

"Обещай мне, папа!" Эти слова, как завещание, перед смертью сказал сын вице-президента США. Джозефу Робинетт "Бо" Байдену было 46. В 2015 того он умер от опухоли головного мозга. Джозеф Байден-отец пообещал и сделал. Через 2 года вышла книга. На обложке надпись – "Обещай мне, папа". На трехстах страницах бывший вице-президент Соединенных Штатов рассказывает о важнейших решениях в жизни: как удалось преодолеть кризис в Ираке и Центральной Америке. А еще – об Украине, аннексии Крыма и событиях на Донбассе. В один из своих визитов в Киев в декабре 2015-го Байден заявил депутатам Верховной Рады – "перед вашим государством стоят две большие угрозы – российская агрессия и сплошная коррупция".

Если вы справитесь, я не сомневаюсь, что депутаты этого Совета войдут в историю как отцы-основатели новой, впервые по-настоящему демократической свободной Украине. Я надеюсь на это. – отметил Байден.

Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события ее истории. Байдена не раз называли одним из самых больших друзей официального Киева.

В книге Джо Байден подробно описывает каждый из шести своих визитов в Киев. Вспоминает, как общался с представителями украинской власти.

Джозеф Байден утверждает, что тогда именно он поспособствовал разрешения личных конфликтов между лидерами Украины. Возобновилась полноценная управленческая государственная работа. В частности, Арсений Яценюк неоднократно посещает властные учреждения США с просьбой предоставить оружие Украине.

Как сообщалось, Байден утверждал, что это он советовал Януковичу бежать из Украины.

Также Байден сообщал, что Обама ему полностью доверял по Украине.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, история, США, книга, Байден, Джо Байден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь