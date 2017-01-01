Британия поставила ультиматум Facebook и Twitter из-за России

Соцсети будут подвергнуты санкциям, если не предоставят информацию о вмешательстве РФ в референдум по выходу Великобритании из ЕС.

Британский парламент отвел владельцам Facebook и Twitter три недели для предоставления детальной информации о том, как Россия, используя их соцсети, вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в пятницу, 29 декабря, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьена Коллинза, если подробная информация не будет предоставлена в парламент до 18 января 2018 года, соцсети будут подвергнуты санкциям.

Кроме этого, он назвал неадекватной реакцию соцсетей на запрос о получении информации, которые ранее уже предоставили доклады, не удовлетворившие парламентария.

"Необходимо получить возможность для тщательного изучения процедур, которыми пользуются такие компании, как Facebook, чтобы помочь им определять источники дезинформации, в частности, тогда, когда она политически мотивирована и исходит от другой страны", – заявил Коллинз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании парламентский комитет обратился в компанию Facebook с просьбой предоставить информацию об оплачиваемой деятельности, которая велась с аккаунтов, связанных с Россией. Запрос касается как периода во время парламентских выборов в Великобритании в этом году, так и при проведении референдума по Brexit.