США призвали РФ заставить власти Сирии прекратить "варварские атаки"

Государственный департамент США призвал Россию повлиять на сирийские власти.

США призывают России повлиять на власти Сирии, чтобы те прекратили "варварские атаки" против собственного населения, заявили в Госдепартаменте США.

"Мы повторяем наш призыв к России исполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим (президента Сирии Башар) Асада прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии", – говорится в сообщении.