Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США призвали РФ заставить власти Сирии прекратить "варварские атаки"

Комментариев: 0
Государственный департамент США призвал Россию повлиять на сирийские власти.
Российский военный в Сирии (архивное фото)
Российский военный в Сирии (архивное фото)
 
США призывают России повлиять на власти Сирии, чтобы те прекратили "варварские атаки" против собственного населения, заявили в Госдепартаменте США.
 
"Мы повторяем наш призыв к России исполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим (президента Сирии Башар) Асада прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии", – говорится в сообщении.
 
В Госдепе также заявили, что сирийские власти должны обеспечить проведение медицинской эвакуации в осажденных районах, а также не мешать поставкам гуманитарной помощи.

В РФ назвали число солдат, побывавших в Сирии
 
Напомним, ранее в Генштабе России заявили, что США готовят боевиков в Сирии.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, Конфликт в Сирии, Госдеп, Россия в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь