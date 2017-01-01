США призвали РФ заставить власти Сирии прекратить "варварские атаки"
Государственный департамент США призвал Россию повлиять на сирийские власти.
"Мы повторяем наш призыв к России исполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим (президента Сирии Башар) Асада прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии", – говорится в сообщении.
В Госдепе также заявили, что сирийские власти должны обеспечить проведение медицинской эвакуации в осажденных районах, а также не мешать поставкам гуманитарной помощи.
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Напомним, ранее в Генштабе России заявили, что США готовят боевиков в Сирии.
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