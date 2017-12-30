Подозреваемого во взрыве в Петербурге задержали

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв.

Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в организации и исполнении теракта в магазине Санкт-Петербурга, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в г. Санкт-Петербурге", - говориться в сообщении.

Подозреваемого передали в Следственный комитет РФ.

Как известно, взрыв произошел 27 декабря. 28 декабря президент РФ Владимир Путин признал это событие нападением террористов.

До заявления Путина правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как "покушение на убийство двух и более лиц".

В результате нападения в Санкт-Петербурге погибших нет, пострадавших - 18, в больницах остаются девять человек.