Берлин: Европе нужны хорошие отношения Россия-США
В МИД ФРГ уверены, что сближение Москвы и Вашингтона позволит решить много мировых проблем, включая ситуацию с Северной Кореей.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что государства Европы заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США.
Политик считает, что сближение Москвы и Вашингтона позволит разрешить многие вопросы, включая стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.
"Именно мы в Европе заинтересованы в улучшении отношений США и России. Ведь только эти страны при активной поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия", - отметил Габриэль.
Он утверждает, что разногласия между РФ и США сыграют лишь на руку определенным государствам.
"Именно поэтому мы прикладываем огромные усилия для сближения американцев и русских", - подчеркнул немецкий министр.
Ранее Габриэль обвинил президента США Дональда Трампа в эскалации конфликта с КНДР.
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