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Берлин: Европе нужны хорошие отношения Россия-США

Комментариев: 2
В МИД ФРГ уверены, что сближение Москвы и Вашингтона позволит решить много мировых проблем, включая ситуацию с Северной Кореей.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что государства Европы заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США.

Политик считает, что сближение Москвы и Вашингтона позволит разрешить многие вопросы, включая стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

"Именно мы в Европе заинтересованы в улучшении отношений США и России. Ведь только эти страны при активной поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия", - отметил Габриэль.

Он утверждает, что разногласия между РФ и США сыграют лишь на руку определенным государствам.

"Именно поэтому мы прикладываем огромные усилия для сближения американцев и русских", - подчеркнул немецкий министр.

Ранее Габриэль обвинил президента США Дональда Трампа в эскалации конфликта с КНДР.

Берлин готов постепенно снимать санкции с РФ

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Теги: Россия, Россия-США, США, Германия, ФРГ, МИД, Зигмар Габриэль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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M_а_р_k    31.12.2017, 11:07
Оценка:  +1
M_а_р_k
Всем нужны. Но пока мир не похоронит рашкинский шовинизм, милитаризм, имперские притязания - хороших отношений не будет. А будет (и уже есть) Холодная война 2.0 и с тем же результатом, что и первая.
Колишній-східняк    31.12.2017, 06:51
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Пока гном при власти, этому не бывать.
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