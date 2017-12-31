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Около Сиднея самолет упал в реку: все находившиеся на борту погибли

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После падения самолет моментально утонул.
Тела нескольких погибших удалось достать из воды
Тела нескольких погибших удалось достать из воды
smh.com.au

В воскресенье, 31 декабря, одномоторный легкий самолет типа DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Все шесть человек, которые были на борту, погибли. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что на борту были пять пассажиров и пилот. По неподтвержденным данным, четыре жертвы крушения являлись подданными Великобритании, также на борту находился 11-летний мальчик.

После падения самолет быстро затонул, и пока его не удалось поднять со дна реки. Тем не менее сотрудники экстренных служб смогли извлечь из воды тела троих погибших.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

Как сообщалось, в Хмельницкой области упал самолет.

В России самолет упал между домами, погиб пилот.

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Теги: авиакатастрофа, Австралия, смерть, самолет, авария, падение
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Источник: korrespondent.net

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