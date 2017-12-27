В Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта
Задержанные планировали совершить теракт в Стамбуле на Новый год.
Среди задержанных 15 человек являются гражданами других стран.
В полиции считают, что задержанные получали инструкции от руководства ИГ в Сирии и Ираке и готовили атаку во время новогодних празднований в Стамбуле.
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Напомним, ранее в Турции за неделю задержали более 100 человек.
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