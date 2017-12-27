В Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта

Среди задержанных 15 человек являются гражданами других стран.

СМИ: В Анкаре арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ

В полиции считают, что задержанные получали инструкции от руководства ИГ в Сирии и Ираке и готовили атаку во время новогодних празднований в Стамбуле.