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В Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта

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Задержанные планировали совершить теракт в Стамбуле на Новый год.
Турецкий полицейский
Турецкий полицейский
Getty Images
 
В Турции сотрудники антитеррористического отдела полиции в ходе спецопераций задержали 20 человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией "Исламское государство", сообщает Sabah.
 
Среди задержанных 15 человек являются гражданами других стран.
 
В полиции считают, что задержанные получали инструкции от руководства ИГ в Сирии и Ираке и готовили атаку во время новогодних празднований в Стамбуле.

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Теги: Турция, полиция, задержание, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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