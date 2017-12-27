В Великобритании на парковке сгорели 1400 авто
Огонь вспыхнул случайно в одном из автомобилей, после чего перекинулся на другие.
В Ливерпуле (Великобритания) вечером 31 декабря сгорела многоуровневая парковка, на которой находилось 1400 автомобилей, сообщает Guardian.
Парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей.
В результате пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома.
В полиции отметили, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. Все автомобили на парковке были уничтожены.
Люди и животные не пострадали.
Напомним, 23 декабря в Лондоне на территории зоопарка произошел пожар, пострадали девять человек.
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