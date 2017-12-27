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В Германии из-за взрыва петард погибли два человека

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Оба случая происшествия произошли возле Берлина.
Люди гибнут из-за петард
Люди гибнут из-за петард
gettyimages.com

Власти Германии получили данные о гибели двух человек в новогоднюю ночь в результате взрывов петард. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, оба случая произошли близ Берлина. Один из погибших - 35-летний мужчина, а второй - 19-летний молодой человек, расставшийся с жизнью в результате взрыва самодельной петарды.

Сообщается о десятках пострадавших из-за петард. Так, в одной из берлинских больниц ночью врачи оказывали помощь 21 человеку.

Также сообщается о задержании в разных частях страны нескольких молодых людей, бросавших петарды в сотрудников полиции.

Напомним, полиция Берлина сообщила о сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе. 

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Теги: смерть, Германия, Берлин, полиция, петарда
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Источник: korrespondent.net

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