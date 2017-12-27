В РФ на Новый год "заминировали" 30 аэропортов

Ни одна информация о минировании аэропортов не подтвердилась.

Анонимы в преддверии Нового года сообщили о "минировании" трех десятков аэропортов по всей России, ни один из сигналов не подтвердился. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Интерфакс.

"Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая Жуковский, Внуково, Домодедово и петербургский Пулково", - сказал он.

Звонки с угрозами начали поступать рано утром.

"Одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря, волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа", - отметил собеседник агентства.

Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые и вовсе пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов не подтвердился.

Напомним, 31 декабря в России были эвакуированы пассажиры и персонал аэропортов в пяти городах из-за ложных звонков о минировании зданий.