Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ на Новый год "заминировали" 30 аэропортов

Комментариев: 0
Ни одна информация о минировании аэропортов не подтвердилась.
В РФ массовые звонки о минировании аэропортов
В РФ массовые звонки о минировании аэропортов
gettyimages.com

Анонимы в преддверии Нового года сообщили о "минировании" трех десятков аэропортов по всей России, ни один из сигналов не подтвердился. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Интерфакс.

"Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая Жуковский, Внуково, Домодедово и петербургский Пулково", - сказал он.

Звонки с угрозами начали поступать рано утром.

"Одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря, волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа", - отметил собеседник агентства.

Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые и вовсе пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов не подтвердился.

Напомним, 31 декабря в России были эвакуированы пассажиры и персонал аэропортов в пяти городах из-за ложных звонков о минировании зданий. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, аэропорт, минирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь