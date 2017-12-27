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В США из-за холодов отменяют занятия в школах

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По данным СМИ, за длинные новогодние выходные от мороза погибли четыре человека.
В США из-за холодов отменяют занятия в школах

На востоке США из-за похолодания отменяют занятия в школах, сообщает Голос Америки.

Учебные заведения закрыли в 2 января в штатах Айова, Массачусетс, Индианаполис и на северо-востоке Огайо. Там температура опустилась до -10..15°С.

"Речь идет о свирепом морозе, слишком опасном, чтобы оставлять детей на улице в ожидании автобуса, который может не прийти", – отметил суперинтендант школьного округа Пибоди к северу от Бостона Герб Левин.

По данным СМИ, за длинные новогодние выходные от мороза погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад

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Теги: США, школа, холода, холод, морозы
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Источник: korrespondent.net

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