Россия назвала фейком разгром своей авиабазы в Хмеймиме

При этом российские власти признали гибель двух военнослужащих в результате минометного обстрела.

В Минобороны РФ не подтвердили потерю семи самолетов EPA/UPG

Российская авиабаза в сирийском Хмеймиме подверглась минометному обстрелу в минувшее воскресенье, 31 декабря. Погибли двое военнослужащих РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию российского Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что “сообщение Коммерсанта о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк“.

“Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме“, – утверждают в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве добавили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.

“В результате обстрела двое военнослужащих погибли“, – уточнили в Минобороны.

Накануне издание Коммерсант заявило о серьезных потерях России в Сирии. Отмечалось, что в результате обстрела якобы были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72, а также подорван склад боеприпасов. Могли пострадать более десяти военнослужащих ВС РФ.

Издание назвало этот инцидент одним из самых серьезных за все время проведения военно-воздушной операции РФ в Сирии.

Отметим, что за последний год в Сирии погибли 39 тысяч человек. Всего жертвами конфликта с 2011 года стали почти полмиллиона жителей страны.