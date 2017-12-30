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Россия назвала фейком разгром своей авиабазы в Хмеймиме

Комментариев: 11
При этом российские власти признали гибель двух военнослужащих в результате минометного обстрела.
В Минобороны РФ не подтвердили потерю семи самолетов
В Минобороны РФ не подтвердили потерю семи самолетов
EPA/UPG

Российская авиабаза в сирийском Хмеймиме подверглась минометному обстрелу в минувшее воскресенье, 31 декабря. Погибли двое военнослужащих РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию российского Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что “сообщение Коммерсанта о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк“.

“Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме“, – утверждают в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве добавили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.

“В результате обстрела двое военнослужащих погибли“, – уточнили в Минобороны.

Накануне издание Коммерсант заявило о серьезных потерях России в Сирии. Отмечалось, что в результате обстрела якобы были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72, а также подорван склад боеприпасов. Могли пострадать более десяти военнослужащих ВС РФ.

Издание назвало этот инцидент одним из самых серьезных за все время проведения военно-воздушной операции РФ в Сирии.

Отметим, что за последний год в Сирии погибли 39 тысяч человек. Всего жертвами конфликта с 2011 года стали почти полмиллиона жителей страны.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: самолеты, Сирия, авиабаза, Хмеймим, российские военные
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Комментариев (11)
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Древний_Язычник    04.01.2018, 11:24
Оценка:  -1
Древний_Язычник
Ихтамнетов что-то мало пострадало Ай да Обама, ай молодец
semveter    04.01.2018, 10:59
Оценка:  0
semveter
Пока никто из серьезных западных СМИ не подтверждает. 7 самолетов было бы заметно. Подождем.
сергей11    04.01.2018, 10:52
Оценка:  0
сергей11
Таки значит атака была.. И всё остальное, скорее всего, тоже было.
Ввамся    04.01.2018, 11:00
Оценка:  0
Ввамся
Не было "всего остального" - потому что в случае повреждения самолётов был бы пожар, дым, а такие вещи как атаку на военную базу РФ, террористы всегда снимают на видео. Раз нет видео подтверждения - значит, результаты обстрела были весьма незначительны.
сергей11    04.01.2018, 11:20
Оценка:  -1
сергей11
Конечно, что такое для россии два трупа???? бабы уже новых рожают.
Ввамся    04.01.2018, 11:26
Оценка:  0
Ввамся
Ты знаешь, чем отличаются значительные потери, от незначительных?
Если в результате атаки погибло, скажем, 20-30 человек - потери значительные.
Если 2-3 человека - потери незначительные.

Надеюсь, ты теперь сыт, но если что, покормлю тебя ещё.
сергей11    04.01.2018, 11:31
Оценка:  -2
сергей11
Так это ТО, что признаёт МО РФ, которое практически ничего не признаёт. Так что потери есть. И потери, видать, серьёзные, не скрыть. 200-е, 300-е, ну и техника. Вы точно правды не узнаете.
Ввамся    04.01.2018, 11:45
Оценка:  0
Ввамся
Зато её знаешь ты - сам придумал, хотя в Сирии не был, источников там не имеешь, зато имеешь надёжный источник - своё воображение, ну и додумываешь сам всё, чего бы тебе хотелось. А хотелось тебе, чтобы у России были большие потери, просто в силу твоего русофобства, не так ли?
лебуржуй    04.01.2018, 10:42
Оценка:  +1
лебуржуй
Ну вот, Путин пошел на встречу радикальным исламистам издав фетву о запрете "гей пропаганды", а тут такое.
LifeStriker    04.01.2018, 10:31
Оценка:  +2
LifeStriker
Так их же там нет, Хутин три раза выводил войска, или не все смогли улететь?
дикий_Ким    04.01.2018, 11:06
Оценка:  0
дикий_Ким
они просто уволились по дороге домой.
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