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США расширили санкции против Ирана

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Еще пять компаний Ирана попали в санкционный список США,.
США ввели санкции против Ирана
США ввели санкции против Ирана
Getty Images

Министерство финансов США внесло в санкционный список еще пять иранских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.

В список попали исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и  Shahid Shustari Industries. Против этих компаний введены «вторичный санкции». 

Кроме того, в санкционный список внесены три человека за причастность к терроризму.

В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что происходящие в Иране антиправительственные протесты вынуждают США изменить политику в отношении этой страны.

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Теги: США, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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