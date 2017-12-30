Иран обвинил США во вмешательстве в дела страны

Представитель Ирана в ООН заявил о десятках лет негативного вмешательства Вашингтона в ситуацию внутри Исламской Республики.

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил в Совете Безопасности ООН о "долгой истории" вмешательства США во внутренние дела Исламской Республики.

"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", - заявил Хошру.

Он указал, что вмешательство США в дела Ирана началось в 1953 году, и с того момента, в числе прочего, Вашингтон поддерживал попытки военных переворотов, вводил незаконные санкции, поддерживал режим Саддама Хуссейна.

Дипломат также предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в Иране.

"Мы имеем бесспорные доказательства насилия в Иране со стороны горстки протестующих, в ряде случаев погибли и пострадали полицейские. Это было организовано и к этому подстрекали из-за границы", - отметил постпред.

Хошру подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и некоторые американские политики "поддерживали в его регионе насилие".

Дипломат также заявил, что решение США созвать Совбез из-за протестов в Иране является "злоупотреблением властью".

Напомним, Совет безопасности ООН 5 января по инициативе США провел заседание по Ирану.

Как сообщал Корреспондент.net, антиправительственные акции в Иране начались перед Новым годом. Демонстранты протестовали против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек.

В Исламской Республике заявили, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.