Иран обвинил США во вмешательстве в дела страны
Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил в Совете Безопасности ООН о "долгой истории" вмешательства США во внутренние дела Исламской Республики.
"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", - заявил Хошру.
"Мы имеем бесспорные доказательства насилия в Иране со стороны горстки протестующих, в ряде случаев погибли и пострадали полицейские. Это было организовано и к этому подстрекали из-за границы", - отметил постпред.
Напомним, Совет безопасности ООН 5 января по инициативе США провел заседание по Ирану.
Как сообщал Корреспондент.net, антиправительственные акции в Иране начались перед Новым годом. Демонстранты протестовали против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек.
В Исламской Республике заявили, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.