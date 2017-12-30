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Габриэль: Россия, США и Китай не уважают ЕС

Комментариев: 1
Глава МИД ФРГ считает, что Москва, Пекин и Вашингтон презирают Евросоюз.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью Der Spiegel, что США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без уважения, пишет РИА Новости.

"У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", - отметил Габриэль.

Министр указал, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США.

Однако теперь, по мнению Габриэля, когда Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, на передний план выходят другие силы: в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике - Китай.

Глава МИД ФРГ уверен, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.

"В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", - подчеркнул дипломат.

Ранее Габриэль заявил, что США утратили статус ведущей державы западного мира.

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Теги: Россия, США, ЕС, Китай, Германия, ФРГ, уважение, Зигмар Габриэль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Интeллігент    06.01.2018, 09:39
Оценка:  -1
Интeллігент
У Габриэля посталкогольный депрессняк. "Меня все презирают!.."
Я даже уверен, что на новогоднем застолье он задавал всем вопрос "Ты меня уважаешь?", а потом ещё два дня пил один. )))
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