США в ООН вынесли Ирану предупреждение

Преставитель Вашингтона призвала членов Совбеза поддержать "призыв иранского народа".

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана на заседании Совета Безопасности ООН, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране, сообщает Интерфакс-Украина.



"Иранский режим сейчас "взят на карандаш": мир будет смотреть за тем, что вы делаете", - заявила Хейли.

Она подчеркнула, что "американцев ничто не остановит, они будут проявлять свою солидарность".

"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то означают, мы не будем пособничать в этом преступлении, а будем решать эту ситуацию", - отметила постпред.

Она также призвала Тегеран "прекратить цензурировать голос народа и восстановить доступ к Интернету".

Напомним, постпред Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в многолетней истории вмешательства во внутренние дела страны.

Напомним, 5 января Совбез ООН экстренно собрался из-за протестов в Иране, которые унесли жизни более 20 человек.