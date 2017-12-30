США готовы присоединиться к переговорам между КНДР и Южной Кореей

Трамп поддерживает диалог между Северной и Южной Кореей.

США положительно оценивают перспективу диалога между Южной Кореей и КНДР. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS.

"Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в отношениях между (Южной Кореей и КНДР)", - сказал американский президент.

Трамп отметил также, что готов присоединиться к диалогу.

"Я бы хотел, чтобы они это (переговоры) продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы (США) будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают насчет Олимпиады", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.