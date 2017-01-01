Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тереза Мэй планирует перестановки в правительстве – СМИ

Комментариев: 0
Британский премьер сделает перестановки в кабинете министров.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Getty Images


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 8 декабря, может объявить о перестановках в кабинете министров, пишет The Sunday Times.

Ожидается, что премьер назначит нового главу секретариата британского кабмина после отставки Дамиана Грина.

Газета предполагает, что ведущие члены кабинета министров – министр финансов Филипп Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.

Парламент Британии обязал Мэй согласовать с ним соглашение о Brexit

Напомним, ранее Мэй заявила о возможности переноса даты Brexit.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: правительство, Великобритания, Тереза Мэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь