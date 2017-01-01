Тереза Мэй планирует перестановки в правительстве – СМИ

Британский премьер сделает перестановки в кабинете министров.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 8 декабря, может объявить о перестановках в кабинете министров, пишет The Sunday Times.

Ожидается, что премьер назначит нового главу секретариата британского кабмина после отставки Дамиана Грина.

Газета предполагает, что ведущие члены кабинета министров – министр финансов Филипп Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.



Парламент Британии обязал Мэй согласовать с ним соглашение о Brexit

Напомним, ранее Мэй заявила о возможности переноса даты Brexit.