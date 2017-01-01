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У 100 млн американцев проблемы из-за аномальных холодов

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Температура в США опускается до минус 40 градусов.
В США сейчас экстремально холодно
В США сейчас экстремально холодно

Около 100 млн человек столкнулись с проблемами из-за экстремально холодной погоды, которая наступила на восточном побережье США. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, температура в этом регионе опустилась почти до минус 40 градусов по Цельсию, морозы в ряде районов сопровождаются сильным ветром и обильными снегопадами.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую приливную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов. Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда прибой затопил некоторые улицы, и вода стала замерзать.

Закрыт ряд аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы на вылет отменяются, самолеты, летящие в Нью-Йорк, перенаправляются в другие города.

Медицинские учреждения работают с повышенной нагрузкой в связи с нарастающим потоком пациентов с обморожением.

Напомним, украинцам на Рождество обещали теплую погоду.

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Теги: США, холод, морозы
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Источник: korrespondent.net

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