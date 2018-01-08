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В Эстонии заявили, что РФ готовила атаку на НАТО

Комментариев: 4
Эстонский генерал подчеркнул, что во время учений Запад-2017 Россия смоделировала крупномасштабное военное нападение.
Генерал-лейтенант Рихо Террас
Генерал-лейтенант Рихо Террас

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью изданию Bild, что Россия готовилась к боевым действиям против стран - членов блока НАТО во время учений Запад-2017.

 

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По словам Терраса, Москва отрабатывала сценарий “полномасштабной военной кампании“ против Североатлантического альянса. “Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки“, - подчеркнул он.

При этом генерал отметил, что эстонские войска готовы к отражению возможной атаки, но эффективная защита страны возможна при поддержке союзных государств.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что масштабные российско-белорусские военные учения Запад-2017, которые прошли  с 14 по 20 сентября, свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям. При этом он отметил, что Россия может угрожать Польше, однако не может представлять серьезную угрозу для страны.

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Теги: Россия, НАТО, Эстония, угроза, Военные учения
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Комментариев (3)
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Интeллігент    08.01.2018, 08:47
Оценка:  +3
Интeллігент
А для чего ещё проводятся учения?
rashensvoloch    08.01.2018, 07:02
Оценка:  0
rashensvoloch
Це тільки зараз стало зрозумілим?
БРОКЕР2016    08.01.2018, 07:38
Оценка:  0
БРОКЕР2016
ну это же горячие эстонские парни -до них доходит позже всех
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