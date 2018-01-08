В Эстонии заявили, что РФ готовила атаку на НАТО

Эстонский генерал подчеркнул, что во время учений Запад-2017 Россия смоделировала крупномасштабное военное нападение.

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью изданию Bild, что Россия готовилась к боевым действиям против стран - членов блока НАТО во время учений Запад-2017.

Читай также: Американский генерал оценил вероятность полномасштабного вторжения в Украину По словам Терраса, Москва отрабатывала сценарий “полномасштабной военной кампании“ против Североатлантического альянса. “Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки“, - подчеркнул он. По словам Терраса, Москва отрабатывала сценарий “полномасштабной военной кампании“ против Североатлантического альянса. “Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки“, - подчеркнул он.

При этом генерал отметил, что эстонские войска готовы к отражению возможной атаки, но эффективная защита страны возможна при поддержке союзных государств.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что масштабные российско-белорусские военные учения Запад-2017, которые прошли с 14 по 20 сентября, свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям. При этом он отметил, что Россия может угрожать Польше, однако не может представлять серьезную угрозу для страны.