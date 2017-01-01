В Мексике в результате перестрелки погибли 11 человек
Правоохранители задержали 30 человек.
На западе Мексики близ города Акапулько произошла перестрелка, в результате которой погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что восемь погибших – местные мирные жители. Причиной инцидента стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля.
Правоохранители задержали 30 человек.
Агентство отмечает, что Акапулько – центр производства опийного мака и считается одним из самых опасных городов в мире.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Мексике нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов.
Напомним, в Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств.
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