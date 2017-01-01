Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мексике в результате перестрелки погибли 11 человек

Комментариев: 0
Правоохранители задержали 30 человек.
Мексиканский военный
Мексиканский военный

На западе Мексики близ города Акапулько произошла перестрелка, в результате которой погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что восемь погибших – местные мирные жители. Причиной инцидента стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля.

Правоохранители задержали 30 человек.

Агентство отмечает, что Акапулько – центр производства опийного мака и считается одним из самых опасных городов в мире.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Мексике нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов.

Напомним, в Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мексика, перестрелка, погибли, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь