Золотой глобус 2018: кто получил награды

Церемония вручения Золотых глобусов состоялась в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе.

Картина Мартина Макдонаха Три билборда на границе Эббинга, Миссури получила награду как лучший драматический фильм года. Об этом сообщают организаторы церемонии в своем аккаунте в Twitter. Фильм также стал лидером по числу полученных наград в 2018 году.

Congratulations to Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (@3Billboards) - Best Motion Picture - Drama - #GoldenGlobes pic.twitter.com/02ikLTyj23