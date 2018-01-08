Золотой глобус 2018: кто получил награды

Лучшим кинорежиссером признан Гильермо дель Торо, а больше всех глобусов получила Большая маленькая ложь.

Большая маленькая ложь собрала больше всего Золотых глобусов Getty Images

Церемония вручения Золотых глобусов состоялась в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе.

Картина Мартина Макдонаха Три билборда на границе Эббинга, Миссури получила награду как лучший драматический фильм года. Об этом сообщают организаторы церемонии в своем аккаунте в Twitter. Фильм также стал лидером по числу полученных наград в 2018 году.

Congratulations to Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (@3Billboards) - Best Motion Picture - Drama - #GoldenGlobes pic.twitter.com/02ikLTyj23 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Лучшей актрисой драматического фильма признали исполнительницу главной роли Фрэнсис Макдорманд, лучшим актером второго плана — Сэма Рокуэлла. При этом Макдонах получил премию за лучший сценарий. Премьера Трех билбордов в нашей стране ожидается в 2018 году.

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Лучшим кинорежиссером признан Гильермо дель Торо за фильм Форма воды. Тайна Коко стала лучшим анимационным фильмом. Лучшей картиной на иностранном языке признан немецкая картина На пределе Фатиха Акина.

Рассказ служанки признан лучшим драматическим сериалом, а исполнительница главной роли Элизабет Мосс — лучшей актрисой. Лучшим комедийным сериалом минувшего года по мнению Ассоциации иностранной прессы стала Удивительная миссис Мейзел.

Стоит отметить, что больше всего Золотых глобусов собрал сериал Большая маленькая ложь: лучший минисериал, лучшая актриса (Николь Кидман), лучшие актер (Александр Скарсгорд) и актриса (Лора Дерн) второго плана.

В номинации Лучший мюзикл или комедия победил фильм Леди Берд. Исполнительница главной роли Сирша Ронан стала лучшей комедийной актрисой. Лучшим комедийным актером стал Джеймс Франко (Горе-творец), а в драматическом фильме — Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в Темных временах.

Congratulations to Lady Bird (@LadyBirdMovie) - Best Motion Picture - Musical or Comedy - #GoldenGlobes pic.twitter.com/I6uBaqljZB — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Напомним, ранее стали известны все номинанты Золотого глобуса 2018.