Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обвиняемый в атаке на Боруссию россиянин признал свою вину

Комментариев: 3
Сергей В. заявляет, что хотел просто устроить имитацию нападения на команду.
Обвиняемый в нападении на "Боруссию" Сергей В.
Обвиняемый в нападении на "Боруссию" Сергей В.
dw.de

Обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду Боруссия Сергей В. признал свою вину, но отрицает намерение кого-либо убить. "Я глубоко сожалею о том, что совершил", - сказал он в понедельник, 8 января, в суде.

По его словам, он хотел просто сымитировать нападение и специально сделал взрывное устройство таким образом, чтобы люди не получили травм, передает агентство dpa.

Взрывы у автобуса дортмундской Боруссии произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней.

Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Источник: Русская служба DW

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, взрыв, россияне, Боруссия Дортмунд, Боруссия (Дортмунд), Боруссия, россияне за рубежом, россиянин, Боруссия Д
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    08.01.2018, 23:09
Оценка:  0
Бувший_східняк
Я было сначала было прочитал, что он Белоруссию атаковал...
Юрий_Куклачев    08.01.2018, 19:14
Оценка:  +2
Юрий_Куклачев
руске мир
Doriаn_    08.01.2018, 18:08
Оценка:  +3
Doriаn_
Да же уехав в Германию рассианин остается кровожадным зверьком. Пока не поздно, надо отменить чемпионат по футболу на россии .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь