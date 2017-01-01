Трамп решил увеличить экспорт американского оружия за рубеж

Лидер США таким образом намерен увеличить число рабочих мест для американцев.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена работать над увеличением экспорта американского оружия за рубеж, передает Reuters.

Отмечается, что Трамп таким образом хочет увеличить число рабочих мест для американцев.

По данным источников, президент США намерен в феврале огласить изменения в правилах экспорта вооружений. Они облегчат процедуру продажи американских вооружений в другие страны.



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Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно, что США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине.