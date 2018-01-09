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Китай увеличит военное присутствие на Ближнем Востоке – СМИ

Комментариев: 2
В Пакистане появится вторая китайская военная база.
Китай расширяет военное присутствие
Китай расширяет военное присутствие
gettyimages.com

Китайская Народная Республика планирует построить вторую военно-морскую базу в Пакистане. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"База рядом с портом Гвадар будет использована для размещения военных судов и служить для различных логистических целей", - говорится в сообщении.

Китай объясняет необходимость новой базы тем, что сейчас Гвадар - гражданский порт, и там нельзя размещать военные корабли.

Как отмечается, гвадарский порт является ключевым для китайской экономической стратегии Один пояс - один путь. Пакистан рассматривается как важный экономический коридор, который в рамках стратегии должен соединить Китай и Африку.

Будущая китайская военно-морская база в Пакистане станет уже второй в регионе. Первую КНР в прошлом году открыла в Джибути.

Напомним, в Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая, где было представлено новейшее вооружение.

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Теги: армия и вооружение, Китай, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВЛАСТЬ    09.01.2018, 10:45
Оценка:  -1
ВЛАСТЬ
щось ольгінські тролі мовчать стосовно цієї новини
ВЛАСТЬ    09.01.2018, 11:12
Оценка:  0
ВЛАСТЬ
один мені мінус поставив....а де решта? де орди тролів з ольгіно? певно новина не дуже , хі хі
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