Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США будут разрабатывать иммиграционную реформу

Комментариев: 0
Американский лидер и обе партии Конгресса договорились начать процесс подготовки реформы по иммиграции.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской и Демократической партий договорились разработать иммиграционную реформу, сообщает РИА Новости.

"Президент США Дональд Трамп только что завершил успешную встречу по иммиграционной реформе с обеими партиями из обеих палат Конгресса. ... они достигли соглашения по проведению переговоров для разработки законодательства, которое позволит провести критически необходимые реформы в четырех областях высокого приоритета", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сам Трамп на совещании c cенаторами отметил, что будет добиваться трех приоритетных целей: обеспечения безопасности границ, окончания "цепной миграции" дальних родственников к иностранцам в США и прекращения визовой лотереи, по которой в страну приезжают 55 тысяч иммигрантов в год.

Сандерс также добавила, что речь пойдет о возможности отсрочки депортации иностранцев, незаконно прибывших в США в детском возрасте.

Американский лидер ранее указывал, что ряд подозреваемых в терроризме на территории США приехали в страну, выиграв вид на жительство - гринкарту - или приехав к родственникам.

Напомним, иммиграционная реформа является одним из наиболее важных аспектов внутриполитической повестки дня в США. Ранее американский лидер потребовал ужесточить правила въезда иммигрантов в страну.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иммиграция, конгресс, реформа, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, нелегальные мигранты, грин-карт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь