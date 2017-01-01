В США будут разрабатывать иммиграционную реформу
Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской и Демократической партий договорились разработать иммиграционную реформу, сообщает РИА Новости.
Сам Трамп на совещании c cенаторами отметил, что будет добиваться трех приоритетных целей: обеспечения безопасности границ, окончания "цепной миграции" дальних родственников к иностранцам в США и прекращения визовой лотереи, по которой в страну приезжают 55 тысяч иммигрантов в год.
Сандерс также добавила, что речь пойдет о возможности отсрочки депортации иностранцев, незаконно прибывших в США в детском возрасте.
Американский лидер ранее указывал, что ряд подозреваемых в терроризме на территории США приехали в страну, выиграв вид на жительство - гринкарту - или приехав к родственникам.
Напомним, иммиграционная реформа является одним из наиболее важных аспектов внутриполитической повестки дня в США. Ранее американский лидер потребовал ужесточить правила въезда иммигрантов в страну.