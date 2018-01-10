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В России заявили об участии 31 дрона в атаке на базу Хмеймим

Комментариев: 4
Утверждается, что беспилотники были не кустарного производства, а полноценными боевыми ударными машинами.
Бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии

В атаке на базу российских военных Хмеймим в Сирии участвовал 31 беспилотник боевиков, а не 13, как сообщалось ранее. Об этом сказал в комментарии Интерфаксу координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин со ссылкой на собственные источники.

"Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы", – рассказал Саблин.

Он уточнил, что беспилотники были не кустарного производства, а боевыми ударными машинами.

"Как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США", – добавил российский парламентарий.

Саблин также утверждает, что "ни один из этих дронов не достиг своих целей".

Как сообщал Корреспондент.net, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус.

По данным сирийских и российских источников, на базу напали дроны боевиков группировки Джебхат ан-Нусра.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Сирия, беспилотник, Конфликт в Сирии, дрон, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Peyot    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +5
Peyot
если бы США решило напасть на мордор для начала дроны прилетели бы в кремль но не с бомбами а с баблом и гринкартами. И через пару дней пропаганды по телику 98% населения рф проголосовало бы за создание колонии США на всей территории рф.
Alex319    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +6
Alex319
и 50 НЛО!!!!
БРОКЕР2018    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +5
БРОКЕР2018
часть дронов они у улуссов отжали, а часть в военторге купили...
Валентин_64    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +2
Валентин_64
Уже завтра 13 + 31 = 1331 дрон!! а послезавтра 3113 дронов!!!! ))
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