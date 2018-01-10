В России заявили об участии 31 дрона в атаке на базу Хмеймим

Утверждается, что беспилотники были не кустарного производства, а полноценными боевыми ударными машинами.

В атаке на базу российских военных Хмеймим в Сирии участвовал 31 беспилотник боевиков, а не 13, как сообщалось ранее. Об этом сказал в комментарии Интерфаксу координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин со ссылкой на собственные источники.

"Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы", – рассказал Саблин.

Он уточнил, что беспилотники были не кустарного производства, а боевыми ударными машинами.

"Как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США", – добавил российский парламентарий.

Саблин также утверждает, что "ни один из этих дронов не достиг своих целей".

Как сообщал Корреспондент.net, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус.

По данным сирийских и российских источников, на базу напали дроны боевиков группировки Джебхат ан-Нусра.