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США работают над усилением российских санкций

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Санкции должны затронуть ближайшее окружение Путина.
США решительно настроены расширить российские санкции
США решительно настроены расширить российские санкции
gettyimages.com

Соединенные Штаты Америки намерены усилить санкции против России и ведут в этом направлении соответствующую работу. Об этом в среду, 10 января, сообщил на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента Стивен Голдстин, сообщает УНИАН.

По его словам, новые санкции будут направлены против олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, воплотит ли Госдеп в жизнь санкций против России к концу января, которые утвердил Конгресс, Голдстин отметил, что позиция властей по этому вопросу не изменилась.

"Работа по введению новых санкций ведется в соответствии с принятым Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций", - сказал сотрудник Госдепа.

Напомним, новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком граждан России, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.

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Теги: США, санкции, госдепартамент США, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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