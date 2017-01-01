США работают над усилением российских санкций

Санкции должны затронуть ближайшее окружение Путина.

Соединенные Штаты Америки намерены усилить санкции против России и ведут в этом направлении соответствующую работу. Об этом в среду, 10 января, сообщил на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента Стивен Голдстин, сообщает УНИАН.

По его словам, новые санкции будут направлены против олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, воплотит ли Госдеп в жизнь санкций против России к концу января, которые утвердил Конгресс, Голдстин отметил, что позиция властей по этому вопросу не изменилась.

"Работа по введению новых санкций ведется в соответствии с принятым Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций", - сказал сотрудник Госдепа.

Напомним, новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком граждан России, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.