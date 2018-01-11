Смоленская катастрофа: самолет Качиньского взорвался изнутри

Эксперты выяснили, что в самолете было несколько взрывов.

Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском, сообщает RMF 24.

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Об этом заявил международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор. Он уточнил, что в самолете было несколько взрывов: в крыле, в слоте и в центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

“Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта“, - прокомментировали результаты в Минобороны Польши.

Ранее сообщалось, что на записи регистратора с борта самолета Качиньского обнаружили 4,5-секундный момент чрезвычайного увеличения температуры. Из отчета предыдущей польской комиссии по расследованию Смоленской катастрофы этот момент вырезали - вероятно, по просьбе российской стороны.

Как сообщалось, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.