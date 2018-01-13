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Врач Белого дома рассказал о результатах медобследования Трампа

Комментариев: 3
По словам врача, у Трампа "отменное здоровье".
Президент США Дональд Трам
Президент США Дональд Трам
Getty Images
 
Официальный врач Белого дома Рональд Джексон рассказал о результатах медицинского обследования президента Дональда Трампа, передает Reuters.
 
Накануне Трамп прошел обязательное обследование здоровья в Белом доме. Процедура длилась более трех часов.
 
Джексон отметил, что у Трампа "отменное здоровье" и состоянию президента ничто не угрожает.
 
"Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник", – заявил врач.

Трамп считает себя стабильным гением
 
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не будет проходить осмотр у психиатра.
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Теги: США, здоровье, Трамп, медобследование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Twenty    13.01.2018, 11:24
Оценка:  0
Twenty
Хорошего здоровья, бодрого духа и долгих лет процветания!
Twenty    13.01.2018, 11:17
Оценка:  0
Twenty
Шикарно
Бувший_східняк    13.01.2018, 10:58
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Є хвороби, які ніяка діагностика не бере. А в голові - вавка.
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