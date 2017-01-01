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В Китае кусок ракеты упал и взорвался возле жилых домов

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Падение могло быть запланированным, но не в непосредственной близости от домов.

Обломок китайской ракеты, выводившей в космос два навигационных спутника, упал вблизи от жилых домов. Видео падения и взрыва в пятницу, 12 января, было опубликовано на странице ChinaSpaceflight в Twitter.

На кадрах видно, как на месте приземления продолговатого объекта возникает огненный шар.

Как отмечает Business Insider, неподалеку от жилых домов в центральной части страны упала, вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты. Издание отмечает, что это могло быть запланированным, однако вряд ли должно было произойти в непосредственной близости от домов.

В соцсети также появилось фото с места падения куска ракеты. На снимке обломок все еще горит.

Ранее сообщалось, что одна из ракет Северной Кореи упала на город.

Напомним, упавшая на дом в РФ ракета повредила две квартиры.

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Теги: Китай, ракета, видео, падение, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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