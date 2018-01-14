В российском кафе отравились почти 100 человек

Среди пострадавших – 12 детей и пять беременных женщин.

В российском городе Улан-Удэ не менее 85 человек отравились в кафе ШулэнДо. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия Вячеслава Тимкина.

Читай также: На школьной дискотеке в Киргизии отравились газом 110 человек

По его словам, 63 человека госпитализированы в Республиканской клинической инфекционной больнице и один – в Хоринской центральной районной больнице. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, у остальных – состояние средней степени тяжести. Среди пострадавших – 12 детей и пять беременных женщин.

“Сальмонеллез диагностирован у 10 больных, однако судя по тому, что клиника гастроэнтерита у всех одинакова, это число, скорее всего, будет возрастать – бакобследования проводятся по мере обращения пострадавших в медицинские учреждения“, – рассказал Тимкин.

По его словам, всего было зафиксировано 133 обращения в медицинские учреждения.

Читай также: Россиянка умерла в Турции на свидании с местным бизнесменом

“Количество пострадавших 85 человек – это пофамильно выверенный список“, – подчеркнул Тимкин и добавил, что поскольку динамика обращений возрастает, вполне вероятно, количество пострадавших увеличится в ближайшие дни.

Все пострадавшие посещали в период с 8 по 11 января кафе ШуленДо и употребляли в пищу салат Цезарь и другие блюда из курицы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом, пишет.