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В российском кафе отравились почти 100 человек

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Среди пострадавших – 12 детей и пять беременных женщин.
Госпитализированы более 60 человек
Госпитализированы более 60 человек
Постфактум

В российском городе Улан-Удэ не менее 85 человек отравились в кафе ШулэнДо. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия Вячеслава Тимкина.

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По его словам, 63 человека госпитализированы в Республиканской клинической инфекционной больнице и один – в Хоринской центральной районной больнице. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, у остальных – состояние средней степени тяжести. Среди пострадавших – 12 детей и пять беременных женщин.

“Сальмонеллез диагностирован у 10 больных, однако судя по тому, что клиника гастроэнтерита у всех одинакова, это число, скорее всего, будет возрастать – бакобследования проводятся по мере обращения пострадавших в медицинские учреждения“, – рассказал Тимкин.

По его словам, всего было зафиксировано 133 обращения в медицинские учреждения.

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“Количество пострадавших 85 человек – это пофамильно выверенный список“, – подчеркнул Тимкин и добавил, что поскольку динамика обращений возрастает, вполне вероятно, количество пострадавших увеличится в ближайшие дни.

Все пострадавшие посещали в период с 8 по 11 января кафе ШуленДо и употребляли в пищу салат Цезарь и другие блюда из курицы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом, пишет.

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Теги: Россия, Отравления, врачи, отравление, сальмонелла, госпитализация, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    14.01.2018, 10:24
Оценка:  +1
Бувший_східняк
И это - зимой. Летом там, наверное, вообще мор.
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