Германия сократит операцию бундесвера против ИГ

Урсула фон дер Ляйен считает, что впредь операция бундесвера против ИГ должна иметь другой характер.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) намерена сократить операцию бундесвера против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), однако считает, что немецкие солдаты должны остаться на своей базе в Иордании. В ходе посещения базы в аль-Азраке и визита в Амман 13-14 января она заявила, что в военном отношении ИГ, в целом, разгромлено, поэтому число солдат, принимающих участие в операции Counter Daesh, может быть уменьшено.

Сколько именно солдат может быть сокращено, фон дер Ляйен не уточнила. Она сказала, что это будет зависеть от дальнейших задач бундесвера в рамках миссии, характер которой, по ее словам, впредь может быть изменен по согласованию с международными партнерами, а также с правительством и парламентом ФРГ.

Министр, однако, подчеркнула, что операция Counter Daesh будет продолжена. "ИГ, несмотря на военное поражение, нельзя недооценивать. Нужно не допустить, чтобы джихадисты закрепились в районах, в которые они отступили", - указала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Германия должна оставаться надежным партнером своих союзников. В ходе визита в Амман глава оборонного ведомства Германии передала иорданской стороне военную технику и оборудование на сумму 18 млн евро.

В соответствии с действующим ныне мандатом, Германия может использовать для борьбы с ИГ не более 1200 военнослужащих. 280 из них размещены в Иордании. С базы в аль-Азраке взлетают самолеты Tornado для разведывательных полетов над Сирией и Ираком. На этой базе размещен также самолет-заправщик бундесвера.

Источник: Русская служба DW