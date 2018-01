Будапештский меморандум нарушила не РФ, а Украина - Лавров

На ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нарушала Будапештский меморандум, в отличие от Украины, которая допустила Майдан.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: США готовят новый закон о помощи Украине

Лавров акцентировал, что РФ никогда не угрожала Украине ядерным оружием. Потому, по его мнению, никакого нарушения Будапештского меморандума со стороны РФ не произошло.

Нарушения меморандума якобы Украиной, Лавров объяснил обязательством украинской стороны не “поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана имелось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей“.

Читай также: Порошенко: Украина не будет возвращать ядерный арсенал

Лавров утверждает, что Россия “заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму“.

В свою очередь, посол Украины в Австрии Александр Щерба в ответ на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, включая Крымский полуостров.

And now we read Article 1 of the Memorandum... pic.twitter.com/zqCVjsDsCO