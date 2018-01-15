Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Будапештский меморандум нарушила не РФ, а Украина - Лавров

Комментариев: 12
Лавров напомнил, что Россия не применяла и не угрожала Украине ядерным оружием.
Лавров во всех нарушениях винит Украину
Лавров во всех нарушениях винит Украину
EPA/UPG

На ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нарушала Будапештский меморандум, в отличие от Украины, которая допустила Майдан.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: США готовят новый закон о помощи Украине

Лавров акцентировал, что РФ никогда не угрожала Украине ядерным оружием. Потому, по его мнению, никакого нарушения Будапештского меморандума со стороны РФ не произошло.

“Мы много раз отвечали на вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума от 1994 года, в соответствии с котором Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия обязалась не применять ядерное оружие против Украины“, - сказал он.

Нарушения меморандума якобы Украиной, Лавров объяснил обязательством украинской стороны не “поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана имелось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей“.

Читай также: Порошенко: Украина не будет возвращать ядерный арсенал

Лавров утверждает, что Россия “заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму“.

В свою очередь, посол Украины в Австрии Александр Щерба в ответ на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, включая Крымский полуостров. 

Напомним, 3 января представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что Россия наплевала на Будапештский меморандум. Ранее 7 декабря 2017 года министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о попытках Лаврова представить потенциальную миссию миротворцев “помощью оккупационной администрации“, имея ввиду возвращение украинской власти в регион.

Поделись:
Теги: Будапештский меморандум, Россия, МИД РФ, Украина, Лавров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
hjgffrter    15.01.2018, 12:30
Оценка:  -2
hjgffrter
Меморандум этот не был ратифицирован.Поэтому Россия просто взяла назад своё,посчитав что"подарки-это отдарки"...
Сити3ен    15.01.2018, 12:32
Оценка:  +1
Сити3ен
Свое?
Ядерное оружие вернула Украине, что-ли, которое Украина отдала в обмен на гарантии безопасности и целостности границ???
Сити3ен    15.01.2018, 12:33
Оценка:  0
Сити3ен
И с какого перепугу Донбасс вдруг стал российским, что она его "вернула"?
В нищее болото она его вернула какого-то хрена и крови намешала.
Коцман_Бобза    15.01.2018, 12:30
Оценка:  0
Коцман_Бобза
А кто этот меморандум ратифицировал?
katsapozlo    15.01.2018, 12:29
Оценка:  +2
katsapozlo
Лавров скрытый пьяница, такую пургу несет и всегда после праздников. Кстати он почему то считает что Украина и народ это разные понятия, типа Украина не должна была допустить майдан. Что это? Украина это народ, народ вышел против вора рецидивиста, кремлю не нравится?
AloneInNight    15.01.2018, 12:25
Оценка:  +6
AloneInNight
Такой высер только его же словами охарактеризовать можно: "Деб.. бл..."
AloneInNight    15.01.2018, 12:26
Оценка:  +3
AloneInNight
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
AloneInNight    15.01.2018, 12:27
Оценка:  +3
AloneInNight
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никог
AloneInNight    15.01.2018, 12:27
Оценка:  +2
AloneInNight
да не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010).
AloneInNight    15.01.2018, 12:28
Оценка:  +2
AloneInNight
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим соб
AloneInNight    15.01.2018, 12:28
Оценка:  +2
AloneInNight
ственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.
hjgffrter    15.01.2018, 12:27
Оценка:  -5
hjgffrter
Самокритика -это хорошо.
hjgffrter    15.01.2018, 12:25
Оценка:  -7
hjgffrter
А ведь он прав...
Коцман_Бобза    15.01.2018, 12:29
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
В чем именно. Пожалуйста - без общих слов, а конкретные факты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь