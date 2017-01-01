СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

Новое расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.

Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 млн евро, сообщаетEUobserver. По предварительной информации, похищенные деньги отмывались через страну ЕС в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.

Новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США должен возглавить прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.

Ранее Франция обвинила сенатора РФ Сулеймана Керимова в отмывании денег.