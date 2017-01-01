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США призвали РФ и Китай воздействовать на КНДР

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Соединенные Штаты Америки вновь призвал Россию и Китай обеспечить полное выполнение санкций Организации Объединенных Наций против Северной Кореи.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Getty Images

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 16 января, снова заявил, что Россия и Китай несут особую ответственность в деле поддержания международного санкционного режима против КНДР, передает Интерфакс.

"Первым делом все мы должны настаивать на полном выполнении санкций СБ ООН в соответствии с духом законов. В этой связи мы обращаемся с особым призывом к России и Китаю", – сказал он на встрече глав МИД Канады, США, Южной Кореи, Японии и ряда других стран, посвященной кризису на Корейском полуострове.

Тиллерсон отметил, что кроме этого, необходимо активизировать деятельность на море, чтобы не давать перегружать грузы с одних судов на другие – в обход санкций СБ ООН – с целью последующей доставки в КНДР.

"И в-третьих, должны быть новые последствия для режима КНДР, когда бы он ни совершал новые агрессивные акты", – заявил госсекретарь США.

Евросоюз расширил санкции против КНДР

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.

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Теги: Россия, США, Китай, санкции, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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