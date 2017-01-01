США призвали РФ и Китай воздействовать на КНДР

Соединенные Штаты Америки вновь призвал Россию и Китай обеспечить полное выполнение санкций Организации Объединенных Наций против Северной Кореи.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 16 января, снова заявил, что Россия и Китай несут особую ответственность в деле поддержания международного санкционного режима против КНДР, передает Интерфакс.

"Первым делом все мы должны настаивать на полном выполнении санкций СБ ООН в соответствии с духом законов. В этой связи мы обращаемся с особым призывом к России и Китаю", – сказал он на встрече глав МИД Канады, США, Южной Кореи, Японии и ряда других стран, посвященной кризису на Корейском полуострове.

Тиллерсон отметил, что кроме этого, необходимо активизировать деятельность на море, чтобы не давать перегружать грузы с одних судов на другие – в обход санкций СБ ООН – с целью последующей доставки в КНДР.

"И в-третьих, должны быть новые последствия для режима КНДР, когда бы он ни совершал новые агрессивные акты", – заявил госсекретарь США.



Евросоюз расширил санкции против КНДР

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.