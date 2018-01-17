В Венгрии задержали украинский самолет с нелегалами из Азии

Предположительно, самолет прилетел с территории Закарпатья.

Пока не установлено кому принадлежит самолет mukachevo.net

В Венгрии правоохранители задержали украинский самолет с нелегалами из Афганистана и Вьетнама. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию Венгрии.

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“Вечером понедельника 15 января внештатный полицейский сообщил своим коллегам о том, что увидел самолет, который пролетел очень низко над его жильем примерно в 19:00.Сотрудники венгерской полиции отправились на предполагаемое место приземления самолета. И обнаружили его на ферме в с. Калошшемьен (недалеко от г. Ниредьгаза)“, - говорится в сообщении.

С помощью служебных собак и термо-камер недалеко обнаружили трех граждан Афганистана и восемь граждан Вьетнама. Все они были задержаны. Им инкриминировали незаконный въезд на территорию Венгрии.

Самолет привез трех граждан Афганистана и восемь граждан Вьетнама mukachevo.net

Также открыто уголовное дело о контрабанде людей. Вероятно самолет прилетел с территории Закарпатья. О том кому принадлежит самолет и о судьбе пилота не сообщается.

О судьбе пилота не сообщается mukachevo.net

Открыто уголовное дело о контрабанде людей mukachevo.net

Самолет доставил нелегалов из Украины в Венгрию 0:00 / 01:17

Напомним, в начале января возле побережья Италии спасли почти 300 мигрантов с затонувшего судна.