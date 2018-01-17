Пентагон предлагает применять ядерное оружие в ответ на кибератаки – СМИ

В Министерстве обороны выступили с предложением внести в перечень случаев, при которых разрешено применить ядерное оружие, масштабные кибератаки на США.

Руководство Минобороны США предлагает расширить список ситуаций, при которых президент может применить ядерное оружие. Об этом сообщается в статье журналиста The New York Post со ссылкой на отчет Пентагона.

Отмечается, что ранее американские президенты могли воспользоваться "красной кнопкой" при очень ограниченных обстоятельствах, например, в случае применения противником биологического оружия.

В соответствии с новым документом под названием Nuclear Posture Review ("Обзор ядерной позиции") Минобороны предлагает разрешить применение оружия, если враг совершает разрушительные кибератаки на энергосистемы или коммуникационную связь США.

Как сообщается, документ направили на согласование в Белый дом. Конечная публикация отчета планируется на ближайшие недели и определит дальнейшую ядерную позицию США.

Ранее сообщалось, что США готовятся к отражению масштабной кибератаки. В Пентагоне ожидаемую атаку назвали "терабайтом смерти".

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Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия на протяжении десятилетий пыталась вмешиваться в американские выборы и продолжает вмешательство до сих пор.