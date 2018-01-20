Пророссийская партия Сербии призывает Путина ввести войска в Косово
В пятницу, 19 января, председатель партии Сербская лига Александр Джурджев в официальном заявлении властям призывает обратиться к президенту РФ. Об этом сообщает ДС.
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“Сербская Лига предостерегает, что временная Миссия ООН и EULEX в Косово не в состоянии защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная задача заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения“, - заявил он.
При этом Джурджев призывает воспользоваться правом по резолюции #1244 СБ ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии.
Дополнительно председатель партии призывает инициировать переговоры с Россией касательно участия российских миротворцев в Косово.
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“Сербская лига призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент, обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации, и, по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии, подписать соглашение между Сербией и Россией“, - заявил Джурджев.
Ранее сообщалось о том, что в Боснии и Герцеговине выступили за признание Косова.