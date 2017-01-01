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Сенат США назначил голосование по временному бюджету

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Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны. в результате правительство приостановило работу. В Сенате назначили голосование по временному бюджету на 22 января.
Здание Капитолия
Здание Капитолия
Getty Images
 
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл назначил голосование по временному бюджету США на понедельник, 22 января, передает Associated Press.
 
Речь идет о временном финансировании правительства до 8 февраля.
 
Голосование намечено на 01.00 (08.00 по Киеву).

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Напомним, 20 января правительство США временно прекратило работу, поскольку в Конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.
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Теги: США, правительство, финансирование, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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