Сенат США назначил голосование по временному бюджету
Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны. в результате правительство приостановило работу. В Сенате назначили голосование по временному бюджету на 22 января.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл назначил голосование по временному бюджету США на понедельник, 22 января, передает Associated Press.
Речь идет о временном финансировании правительства до 8 февраля.
Голосование намечено на 01.00 (08.00 по Киеву).
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Напомним, 20 января правительство США временно прекратило работу, поскольку в Конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.
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