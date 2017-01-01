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В Индии сгорел склад фейерверков: 17 жертв

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Пожар начался в подвале и быстро распространился. В результате работники, которые находились на верху, оказались заблокированными, так как в здании был только один выход – на первом этаже.
В Индии сгорел склад фейерверков: 17 жертв
ndtv.com

На складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в Индии произошел пожар – погибли 17 человек, среди них 10 женщин. Как сообщает телеканал NDTV, выбраться удалось только двоим работникам – они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.

Пожар начался вечером 20 января в подвале и быстро распространился. В результате работники, которые находились наверху, оказались заблокированными, так как в здании был только один выход – на первом этаже.

Пожарным понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь.

Один из выживших рассказал, что склад открылся примерно две недели назад. Там упаковывали фейерверки, произведенные в Китае.

Семерых погибших уже идентифицировали. Полиция задержала владельца склада Маноджа Джайна.

Ранее четыре человека погибли и пятеро получили ранения при взрыве на складе пиротехники в штате Мехико.

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Теги: Индия, пожар, жертвы, фейерверк, склад
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Источник: korrespondent.net

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