В Таиланде в ДТП погибли две россиянки и пострадал украинец

Полиция собирается проверить Артема Сердюкова на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Пока ему не предъявлялись какие-либо обвинения.

В Таиланде на острове Пхукет в ДТП погибли две гражданки России и пострадал один гражданин Украины. Об этом сообщает местное издание The Phuket News.

Утверждается, что украинец Артем Сердюков вез россиянок в автомобиле Nissan Almera. На дороге Бан Дон – Чернг – Талай он столкнулся с микроавтобусом, за рулем которого находился гражданин Таиланда.

Россиянки – 67-летняя Лииза Самигуллина и 68-летняя Лилия Маликова – были доставлены в больницу, но скончались от полученных травм. О состоянии здоровья украинца не сообщается.

Водитель микроавтобуса рассказал, что украинец выехал на полосу встречного движения. По данным полиции, видеорегистратор подтвердил показания тайского водителя.

Полиция собирается проверить Артема Сердюкова на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Пока ему не предъявлялись какие-либо обвинения.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Таиланде возле острова Пхи-пхи взорвался катер с туристами из Китая. Тогда пострадали не менее 16 человек.