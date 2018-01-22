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В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

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В Техасе на территории итальянской школы прозвучали выстрелы, в результате инцидента получила ранение школьница. В ходе спецоперации полиция задержала стрелка.
В Техасе произошла стрельба на территории школы
В Техасе произошла стрельба на территории школы
gettyimages.com

В американском штате Техас произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает в понедельник, 22 января, газета New York Post.

Согласно сообщению, выстрелы прогремели в итальянской средней школе в округе Эллис. В результате инцидента пострадала ученица школы. Во время спецоперации силовики заблокировали здание школы, а учеников взяли под охрану.

В результате стрелка удалось задержать, но деталей происшествия в полиции не раскрывают.

Как сообщалось, неизвестные открыли огонь по толпе в парке города Орландо, штат Флорида. В результате были ранены три девушки-подростка.

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Теги: США, школа, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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