В Белом доме сообщили о планах Трампа в Давосе
Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал на брифинге во вторник, 23 января, о планах Дональда Трампа в ходе предстоящей поездки на международный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщает РИА Новости.
Также американский лидер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он намерен подтвердить "серьезные обязательства США Израилю", борьбу с влиянием Ирана и приверженность к прочному миру на Ближнем Востоке.
Также у президента США запланирована встреча с президентом Швейцарии, в ходе которой стороны будут обсуждать инвестиции, инновации и экономический рост.
Напомним, всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января.
Ранее в МИД Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко встретится с Трампом на форуме в Давосе.