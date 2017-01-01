В Белом доме сообщили о планах Трампа в Давосе

Американский лидер проведет двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал на брифинге во вторник, 23 января, о планах Дональда Трампа в ходе предстоящей поездки на международный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщает РИА Новости.

"В четверг, 25 января, президент встретится с премьер-министром Великобритании (Терезой) Мэй, чтобы обсудить конфликт в Сирии, дестабилизирующие действия Ирана, пути исправления недостатков иранского ядерного соглашения и наши общие цели по денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщил Макмастер.

Также американский лидер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он намерен подтвердить "серьезные обязательства США Израилю", борьбу с влиянием Ирана и приверженность к прочному миру на Ближнем Востоке.

В пятницу, 26 января, Трамп намерен встретиться с лидером Руанды - эта страна является сейчас председателем Африканского союза. Советник американского лидера отметил, что речь пойдет о вопросах торговли и безопасности.

Также у президента США запланирована встреча с президентом Швейцарии, в ходе которой стороны будут обсуждать инвестиции, инновации и экономический рост.

Напомним, всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января.

Ранее в МИД Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко встретится с Трампом на форуме в Давосе.

Порошенко выступит в Давосе 26 января