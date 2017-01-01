Санкции против России пока не сработали – Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер надеется, что санкции со временем нанесут России вред и приведут ее к выполнению Минских соглашений.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что санкции против России еще не сработали, но будут наносить стране вред с течением времени. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Я бы не сказал (что санкции не работают – ред.), я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут возобновлять и дальше. А это так и будет. ЕС регулярно продлевает санкции, США добавят в список новые имена. Я думаю, что все понимают, что с течением времени это будет наносить России вред, и в России хотят, чтобы санкции сняли, но условием для их выполнения является фактическое выполнение Минских договоренностей", – сказал Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что минские соглашения очень важны, однако, по его мнению, в Украине считают, что минские соглашения провалились, так как они не привели к завершению конфликта.



Минфин США готовит новые санкции против России

Напомним, ранее в МИД Австрии заявили, что антироссийские санкции являются неэффективными из-за падения цен на энергоносители.